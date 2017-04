Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

27,03 EUR +0,45% (26.04.2017, 14:18)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

29,48 USD +0,10% (26.04.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.

(26.04.2017/ac/a/n)

Baltimore (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Robert McCarthy von Stifel Nicolaus:Analyst Robert McCarthy vom Investmenthaus Stifel Nicolaus empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) weiterhin zum Kauf.Die Quartalszahlen von General Electric Co. seien besser ausgefallen als angenommen. Beim Kernumsatz sei es zu einem Wachstum von 7% gekommen. Auch die Margen seien quer durch die Bank stark gewesen.Allerdings sei die Cash flow-Entwicklung hinter den Erwartungen des Managements zurückgeblieben. Der Aufbau von Betriebskapital zur Ankurbelung des Wachstums und Sondereffekte seien als Gründe genannt worden. Nichtsdestotrotz halte GE an den Planungen zum operativen Cash flow im Gesamtjahr fest.Analyst Robert McCarthy lobt die defensiven Gewinneigenschaften von General Electric und sieht den Titel in einem Markt der von Gier und Angst geprägt sei als einen möglichen Outperformer an.Börsenplätze General Electric-Aktie:Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:27,10 EUR +0,52% (26.04.2017, 14:00)