XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,22 EUR +1,35% (24.07.2018, 14:30)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,22 EUR +0,90% (24.07.2018, 14:52)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

13,12 USD +1,00% (24.07.2018, 14:53, vorbörslich)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (24.07.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst C. Stephen Tusa von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst C. Stephen Tusa von J.P. Morgan Securities seine Untergewichten-Empfehlung für die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Nach der Vorlage der Quartalszahlen von General Electric Co. rechnen die Analysten von J.P. Morgan Securities mit einem Absinken der Konsensprognose zum Segmentgewinn in Q3 um 15%. Damit komme dem Jahresendgeschäft eine überaus große Bedeutung. Dadurch verschärfe sich das Risiko, dass es im vierten Quartal zu einem Verfehlen der Erwartungen kommen könnte.Das Ergebnis je Aktie habe in Q2 lediglich 0,01 USD über der Konsensprognose gelegen, nachdem diese zuvor gegenüber dem ursprünglichen Niveau um 20% gefallen sei. Der Quartalsbericht habe die negative Haltung untermauert.Analyst C. Stephen Tusa bemängelt die im Sektorvergleich schwächste Bilanz. Gegenüber makroökonomischen Einflüssen bestehe eine hohe Anfälligkeit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: