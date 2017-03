Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

27,55 EUR +0,55% (29.03.2017, 15:54)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

29,595 USD -0,08% (29.03.2017, 15:46)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (29.03.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Der US-Mischkonzern habe mit Abschluss des Verkaufs seines französischen Konsumentenkreditgeschäfts den letzten großen Schritt zur Verkleinerung von GE Capital vollzogen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Darüber hinaus sei mit SUEZ der Verkauf von GE Water vereinbart worden. Der Ausblick sei bestätigt worden. Diermeier werte die vom GE-Top-Management vorgenommene Anpassung der Regelungen für die Bonuszahlungen positiv. Er halten an seinen EPS-Prognosen für 2017 und 2018 fest. Die Neupositionierung des US-Konzerns in verschiedenen Geschäftsbereichen sei strategisch sinnvoll.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die General Electric-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 37 USD bekräftigt. (Analyse vom 29.03.2017)XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:27,49 EUR +1,22% (29.03.2017, 15:14)