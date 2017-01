Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

28,45 EUR -0,91% (23.01.2017, 10:47)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

30,53 USD -2,18% (20.01.2017, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (23.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Die Q4-Zahlen (untestiert) seien nach Meinung des Analysten durchwachsen ausgefallen. Die Ziele für 2016 seien mehrheitlich erreicht bzw. übertroffen worden. Als schwach stelle sich die organische Entwicklung bei Umsatz und Auftragseingang dar. Der Ausblick für die Geschäftsjahre 2017 (u.a. bereinigtes EPS: 1,60 bis 1,70 USD) und 2018 (u.a. bereinigtes EPS: rund 2,00 USD) sei bestätigt worden.Diermeier sei nach wie vor optimistisch, dass es GE gelinge, an der erwarteten Zunahme der Wachstumsdynamik der US-Wirtschaft zu partizipieren und habe seine Erwartungen für 2017 (u.a. berichtetes EPS: 1,16 (alt: 1,13) USD; bereinigtes EPS: 1,66 (alt: 1,13) USD) erhöht. Für 2018 erwarte er weitere Ergebnissteigerungen (u.a. berichtetes EPS: 1,34 USD; bereinigtes EPS: 1,97 USD).General Electric positioniere sich in verschiedenen Geschäftsbereichen (Baker Hughes-Übernahme, Akquisition im 3D-Druckerbereich) neu, was der Analyst für strategisch sinnvoll erachte.Börsenplätze General Electric-Aktie: