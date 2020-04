Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 9,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 23.04.2020 5,00 Neutral J.P. Morgan Securities Stephen Tusa 14.04.2020 - Buy Gabelli & Company Justin Bergner 27.03.2020 9,50 Halten Independent Research Markus Armer 11.03.2020 11,00 - Cowen & Company Gautam Khanna 05.03.2020 15,00 Overweight Morgan Stanley Joshua Pokrzywinski 02.03.2020

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,181 EUR +3,86% (28.04.2020, 16:52)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,23 EUR +5,56% (28.04.2020, 16:37)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,79 USD +5,76% (28.04.2020, 16:38)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (28.04.2020/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 15,00 oder 5,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 29.04.2020 die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Joshua Pokrzywinski, Analyst von Morgan Stanley, den Titel in einer Aktienanalyse vom 02.03.2020 unverändert mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel laute 15,00 USD. Nach dem Kommentar von Safran sei der Analyst weiterhin davon überzeugt, dass die Nachhaltigkeit der Cash-Generierung von GE höher sei, als die Anleger zu schätzen wissen würden. Er gehe davon aus, dass der Free Cashflow von Aviation in den Jahren 2020 und 2021 erheblich wachsen werde, selbst wenn konservative Annahmen zu 2019er Posten getroffen würden, und außerhalb dieses Segments werde er in den anderen Segmenten "durch den Subtext ermutigt". Der Analyst sehe die Cash Story bei GE als solide an und glaube, dass sie sich 2021 weiter verbessern werde.Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 5,00 USD. Analyst Stephen Tusa hat den Titel in einer Analyse vom 14.04.2020 weiterhin mit dem Rating "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 6,00 auf 5,00 USD gesenkt. Der Analyst warne die Anleger davor, die Vorankündigung von General Electric für das erste Quartal und die unerwartete Emission von Anleihen als "Entwarnung" zu interpretieren, und nenne die Aktie "immer noch die teuerste Wertfalle, die wir je gesehen haben". Während die Aktie gefallen sei, sei der freie Cashflow um über 100% gestiegen, während die Hebelwirkung gestiegen sei, was bedeute, dass GE "in Bezug auf die industriellen Fundamentaldaten heute wohl schlechter aufgestellt ist" als das Unternehmen in den Jahren 2008 und 2009, so Tusa.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: