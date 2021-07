Alle realen Anlageklassen, wie Aktien, Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle, würden grundsätzlich von anhaltend niedrigen Zinsniveaus und der Aussicht auf ein dynamisches globales Wachstum profitieren. Allerdings dürfte ein Großteil dieser positiven Aussichten bereits in den Kursen eingepreist sein. Vielmehr gebe es zunehmende Risiken, die in den kommenden Monaten auch wieder für größere Rückschläge sorgen könnten. Trotz aller Freude über die in Europa und den USA niedrigen Neufallzahlen und mittlerweile recht hohen Impfquoten sei die Corona-Pandemie noch nicht beendet. In vielen Schwellenländern sei die Lage weiterhin unübersichtlich. Dort steige die Wahrscheinlichkeit, für weitere Virusvarianten, die dann auch hierzulande für erneute (Teil-) Shutdowns sorgen könnten. Zudem würden geopolitische Konflikte nach Überwinden des Corona-Schocks wieder an Bedeutung zunehmen, vor allem zwischen den USA und China.



Nicht zuletzt seien wiederkehrende Diskussionen um eine mögliche Zwickmühle der Notenbanken ein nicht unwahrscheinliches Szenario, vor allem in den USA. Sollten sich die Inflationsraten in den kommenden Monaten weiter nach oben bewegen, wäre die US-Notenbank FED gezwungen, die Zinszügel doch noch früher anzuziehen. Die Folge dürften unruhige Zeiten an den niedrigzins- und liquiditätsabhängigen internationalen Kapitalmärkten sein, wovon vor allem Aktien, weniger Rohstoffe betroffen wären. In diesem Fall wäre es für den Euro schwerer, wieder an Stärke zu gewinnen. Ansonsten spreche aber der in Europa erst jetzt beginnende breite Aufschwung über alle Segmente hinweg für einen wieder anziehenden Eurokurs im Vergleich zum US-Dollar.



In Zukunft werde es besonders wichtig sein, die richtigen Aktien und Branchen auszuwählen, auf der Zinsseite nur noch selektiv unterwegs zu sein und Opportunitäten in anderen Anlageklassen zu nutzen, wenn sie sich ergeben würden. (06.07.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Auch für das zweite Halbjahr bleiben die Aussichten gemischt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.So gut wie sicher sei, dass man mit verzinslichen Anlagen kaum eine Chance habe, die derzeit deutlich steigenden Inflationsraten einzuholen, also den Erhalt des Realkapitals zu ermöglichen. Selbst wenn die Renditen wie zuletzt inflationsbedingt sukzessive steigen würden, dürften sie auf niedrigen Niveaus verharren, da die Notenbanken weiterhin erhebliche Volumina an Staatsanleihen aufkaufen würden. Die laufenden nominalen Verzinsungen, die Kupons der Anleihen, könnten die aus anziehenden Marktrenditen resultierenden Kursverluste nur teilweise kompensieren.