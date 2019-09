Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA mit 49,1 Punkten im August erstmals seit 2016 unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten abtauchte, dürfte heute die entsprechende Umfrage für den US-Dienstleistungssektor im Mittelpunkt stehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Vergangenheit sei die Stimmung im Dienstleistungssektor häufig der in der Industrie gefolgt, oft allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung. Nachdem der Dienstleistungs-ISM im Juli bereits deutlich von 55,1 auf 53,7 Punkte gefallen sei, würden die Analysten im August mit einer leichten Erholung rechnen, wobei der unerwartete Rückgang der Erhebung in der Industrie auf ein gewisses Abwärtsrisiko hindeute. Zusätzlich Beachtung dürfte die vom Dienstleistungsunternehmen ADP erhobene Beschäftigungsveränderung in der Privatwirtschaft für die USA finden, der eine erste Indikation für den am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht darstelle.



Der unerwartete Fall des ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe dürfte maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der Euro zum US-Dollar gestern wieder auf über 1,10 USD angezogen sei. Eine neuerliche Enttäuschung bei den Konjunkturdaten aus den USA dürfte dem Euro weiteren Auftrieb geben. (05.09.2019/ac/a/m)



