Gold könnte laut Florence Barjou ein potenzielles Absicherungsinvestment sein, auch weil sich die global unterschiedliche Geldpolitik atypisch entwickeln könne. "Selbst wenn die Inflationserwartungen übertroffen werden, rechnen wir angesichts des hohen Verschuldungsgrades der Wirtschaft nach der Krise mit einer eher akkommodierenden Geldpolititk. Die Realzinsen dürften daher in beiden Risikoszenarien sehr niedrig bleiben und bieten keinen Gegenwind für Edelmetalle". Allerdings könnten selbst für Gold die Korrelationen instabil sein. Die Lyxor-CIO sei daher davon überzeugt, dass ein optionales Aktien-Overlay die einfachste und am leichtesten zu implementierende Tail-Risiko-Absicherung bleibe.



"Da beide der beschriebenen Tail-Risiko-Szenarien wahrscheinlich zu sinkenden Aktienkursen führen, kann der Kauf von Aktienindex-Put-Optionen als Versicherungspolice gut funktionieren", führe Florence Barjou aus. Nachdem die implizite Volatilität zu Beginn des Jahres in die Höhe geschnellt sei, sei sie Anfang Februar wieder in Richtung 20 gesunken. "Wir mischen daher je nach Marktstimmung eine Absicherung bei und setzen damit partiell und taktisch unsere Kernmeinung um, nämlich dass die Entwicklungen an den Aktienmärkten im Jahr 2021 eine Unterstützung erfahren können."



Doch was bedeute das Gedankenspiel - die zentralen Prognosen der Experten nebst zweier möglicher langfristiger Tail-Risiko-Szenarien - für das gesamte Portfolio? "Nehmen wir unsere Aktienbestände als Beispiel. Im letzten Jahr schnitten Growth-Aktien deutlich besser ab als Value-Titel, da der Trend hin zu einer digitaleren Wirtschaft die Gewinnaussichten für große Technologieunternehmen erhöhte", erläutere Florence Barjou. Insgesamt hätten die Aktienportfolios von Lyxor von diesem Trend profitieren und eine starke Outperformance gegenüber ihren Benchmarks erzielen können. Gegen Ende des Jahres sei es jedoch zu einer starken Umschichtung von Growth-Aktien mit hoher Dynamik hin zu zyklischeren Value-Titeln gekommen.



"Mit Blick auf die Zukunft könnten Value-Titel im zweiten beschriebenen Inflationsszenario mit steigenden Zinsen und einer steiler werdenden Zinskurve einen angemesseneren Schutz bieten, während sie im ersten Tail-Risiko-Szenario wahrscheinlich weiterhin zu kämpfen hätten." Florence Barjou rate daher, einen Stresstest für die beiden entgegengesetzten Tail-Risiko-Szenarien durchzuführen, die Sektor- und Stil-Exposures des Aktienportfolios zu justieren und gut diversifiziert zu bleiben. Aber es gebe noch andere Wege zur Diversifikation.



In einem Umfeld niedriger Risikoprämien von Aktien und Anleihen sollten Anleger nicht nur auf das traditionelle Markt-Beta schauen, empfehle Florence Barjou. "In den letzten Jahren haben institutionelle Anleger ihr Engagement in alternativen Anlagestrategien stetig erhöht und wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzen wird." Die Corona-Krise habe zu Marktungleichgewichten geführt, die gut positionierte Alternatives und Absolute Return Manager zu ihrem Vorteil hätten nutzen können: Long-Short-Equity, Merger Arbitrage, Discretionary Equity, Credit und Relative Value Strategien hätten gut abgeschnitten und würden weiterhin gute Aussichten besitzen.



"Auf der Suche nach Performance und Diversifikation gibt es noch weitere Alternativen. Wir befinden uns inmitten umfassender und langfristiger Veränderungen in der Weltwirtschaft, als Folge unseres Strebens nach mehr Nachhaltigkeit. Dieser bereits lang währende Trend eröffnet neue Möglichkeiten für Anleger, wie beispielsweise am Rohstoffmarkt. Er könnte in einem Umfeld steigender Inflation eine zusätzliche Renditequelle sowie eine Absicherung für andere Portfolioengagements darstellen", sei sich Florence Barjou sicher. Zum Beispiel Kupfer. Im Bereich der erneuerbaren Energien werde das Metall häufig verwendet, da es die Optimierung der Stromerzeugung aus Sonne, Wasser, Wärme und Wind unterstütze. Es habe wertvolle antibakterielle, antivirale und antifungale Eigenschaften und könne ohne Leistungsverlust mehrfach recycelt werden.



"Ganz gleich, welche Überlegungen wir im Portfoliomanagement anstellen, wir sollten dabei stets den globalen Trend hin zu sauberer Energie berücksichtigen und uns auch der möglichen strukturellen Verschiebungen bewusst sein, die in allen Anlageklassen ausgelöst werden können", mahne die Lyxor-CIO. "So sollten beispielsweise Value-Titel nicht nur im Hinblick auf ihren Abschlag auf den Buchwert betrachtet werden, sondern vielmehr hinsichtlich des langfristigen Wandels hin zu einer stärker digitalisierten Wirtschaft." Die aktuelle Debatte über Growth und Value erscheine Florence Barjou unter diesem Gesichtspunkt daher etwas zu oberflächlich.



"Typischerweise geht es in diesem Zusammenhang nicht nur um die Rotation zwischen Value und Growth, sondern auch innerhalb von Value-Titeln. Unter diesem Blickpunkt könnten Anleger mit einem Abschlag gehandelte Bergbauaktien mittels eines Engagements in Seltenen Metallen gegenüber traditionellen Value-Titeln wie Banken bevorzugen." (15.03.2021/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - "Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten". Diese einleitenden Worte aus Charles Dickens meistverkauftem Roman "Die Geschichte zweier Städte" kommen Florence Barjou, CIO bei Lyxor Asset Management, mit Blick auf die Lage an den Finanzmärkten zu Beginn diesen Jahres in den Sinn."Das Zitat steht für das ungewöhnliche Dilemma, in dem Anleger sich derzeit befinden, denn sie müssen sich gegen zwei genau entgegengesetzte Risiken absichern", so Florence Barjou.Auf der einen Seite bestünde das Deflations-Risiko, denn Ausmaß und Stärke der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise könnten durchaus überschätzt werden. "Länder streiten sich um den Zugang zu Impfstoffen und neue Coronavirus-Varianten erhöhen zusätzlich das Ansteckungssrisiko. Dies kann den Weg aus der Krise schwieriger und langwieriger gestalten. Damit einher geht das Risiko, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie das Wirtschaftsleben noch deutlich länger stören könnten", erläutere Barjou.Auf der anderen Seite könne es laut Barjou zu einem Wiederaufflackern der Inflation kommen - als Folge der massiven fiskalischen Geldströme, die in die Wirtschaft gepumpt würden, und der umfassenden Interventionen der Zentralbanken seit März letzten Jahres: Allein im Jahr 2020 habe die US-Notenbank ihre Bestände an Vermögenswerten um gewaltige 76 Prozent erhöht, und damit noch ihr nach der Finanzkrise 2008 aufgelegtes Programm zur Unterstützung der Wirtschaft beschleunigt. Und der fiskalische Entlastungsplan von Präsident Biden in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar, der in etwa dem Dreifachen der aktuellen Produktionslücke des Landes entspreche, käme zu den bereits umfangreichen Pakete seines Vorgängers hinzu.Auf den ersten Blick erscheine es unmöglich, Anlagen - oder Absicherungen - zu finden, die in beiden Tail-Risiko-Szenarien profitieren könnten. "Staatsanleihen zum Beispiel sollten sicherlich nicht als allumfassende Absicherung angesehen werden. Schwache Wachstumserwartungen führen eher zu einem weiteren Rückgang ihrer Renditen, wenngleich dieser jedoch begrenzt sein dürfte, da die Zinsen bereits sehr niedrig sind", so Florence Barjou. Umgekehrt würde das zweite Extrem-Szenario - ein starkes Übertreffen der Inflationserwartungen - die nominalen Renditen nach oben treiben und die Anlageklasse belasten.