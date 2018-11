Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (06.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) unter die Lupe.Angetrieben von einem möglichen Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA sende der chinesische Titel endlich wieder Lebenszeichen.Geely-Chef Li Shufu sei ein Deal-Maker. Zuletzt habe er starke Brands gekauft, um die Technologien von Volvo oder Lotus auch in seine Flitzer Made in China zu stecken. Einzig und alleine die Hängepartie mit Daimler passe nicht so ganz ins Bild. Die Chinesen hätten die 7,5 Milliarden Euro, die man in Daimler gesteckt habe, sicherlich besser investieren können. Sei es in eine andere Automarke oder in eine eigene Batteriefabrik.Fakt ist: Der chinesische Autobauer wolle sich in den nächsten drei Jahren insbesondere als Hersteller von elektrifizierten Autos einen Namen machen. Vor allem den europäischen Herstellern wolle man mit Elektroflitzern und Plug-In-Hybriden Marktanteile abjagen.Noch könne man für die Geely-Aktie keine Entwarnung geben. Das langfristige positive Investment-Szenario bezüglich der Geely-Aktie bleibt aber intakt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2018)