Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (28.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Daimler bringe seinen Kleinwagen Smart in ein Joint Venture mit Geely ein. Die nächste Generation des Kleinwagens solle schon in einer neuen, eigens dafür gebauten Fabrik in China gebaut werden. Das hätten Daimler und Geely heute mitgetilt. Die neuen Modelle sollten rein elektrisch fahren. Marktstart sei 2022.Daimler bringe neben der Marke auch das Konzept des Kleinwagens in das 50:50-Joint-Venture ein, während Geely sich um die Entwicklung kümmern solle. Finanzielle Details seien nicht bekannt geworden. Das Gemeinschaftsunternehmen solle bis Ende 2019 gegründet werden. Am bisherigen Smart-Produktionsort in Hambach würden künftig Kompaktwagen von Daimlers neuer Elektromarke EQ produziert.Seit Jahren bereite der Kleinwagen Smart dem Stuttgarter Autobauer Kopfzerbrechen. Das Absatzziel von 200.000 Autos pro Jahr sei nie erreicht worden. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut ordne den Geely-Deal als geschickten Schachzug des Geely-Gründer Li Shufu, der 9,7% der Anteile an Daimler halte, ein. Langfristig werde Geely von dem Deal weitaus mehr profitieren als Daimler.Die Geely-Aktie habe eine Konsolidierung bis auf die Unterstützung bei 13,40 HKD (HongKong-Dollar) auf das Parkett gelegt. Seit wenigen Tagen habe das Papier wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Jetzt gelte es, die wichtige 200-Tage-Linie bei 16 HKD oder umgerechnet 1,80 Euro zu knacken. Das langfristig positive Szenario bleibe intakt, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: