Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

26,05 HKD -0,19% (25.06.2021)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Deutschland Geely-Aktie:

GRU



Hongkong-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GELYF



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (27.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Geely habe seinen Antrag auf Teilnahme am STAR Market, Schanghais Tech-Börse, zurückgezogen und das am Freitag an der Hongkonger Börse dünn mit "geschäftlichen Entscheidungen und strategischen Anpassungen" begründet. Das Unternehmen habe nur mitgeteilt, das Vorhaben wieder anzugehen, wenn "Bedingungen" erfüllt seien.Womöglich sei Geely nicht "Tech" genug für den STAR Market. Die Aktien des Autobauers würden jedenfalls vorerst nicht auf dem chinesischen Festland handelbar sein. Geely wolle unterdessen für seinen Elektrofahrzeug-Bereich Zeekr "externe Finanzierungsoptionen" prüfen.Bei Geely seien keine größeren Auswirkungen zu erwarten. Mit der Zulassung für den STAR Market und dem Zweithandel auf dem chinesischen Festland hätten bereits andere Unternehmen in den vergangenen Monaten zu kämpfen gehabt. Besserer Zugang zum Festlandkapital wäre wünschenswert, sei jedoch kein Muss für die Entwicklung des Unternehmens. Kleinere Rückschläge und Kursrücksetzer seien normal, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2021)Börsenplätze Geely-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:2,7225 EUR -3,63% (25.06.2021, 22:26)