Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (17.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Das chinesiche Unternehmen erfinde sich derzeit neu: Nachdem Geely bisher ausschließlich eigene Automobile gefertigt habe, scheine nun der Wandel zum Auftragsfertiger anzustehen. Nach dem BAIDU-Deal wolle Geely mit dem langjährigen Apple-Zulieferer Foxconn ein Joint Venture gründen. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens solledie Auftragsfertigung sowie dienste für Autobauer und Mobilitätsunternehmen sein, wie "Der Spiegel" berichtet habe. Die beiden Unternehmen würden dabei jeweils zur Hälfte am Joint Venture beteiligt sein. Im Vorstand habe allerdings Foxconn mit drei zu zwei Stimmen das Sagen und werde auch den Geschäftsführer des Gemeinschaftsunternehmens stellen.Zum Wochenausklang habe die Geely-Aktie in Hongkong rund 5% tiefer bei 31,20 HKD (Hongkong-Dollar) geschlossen. Sollte der Verkaufsdruck in der neuen Handelswoche anhalten, könnte es zu einem Gap-Close im Bereich von 29,20 bis 27,80 HKD kommen. Falle der Kurs darunter, fungiere die horizontale Unterstützung bei 24,50 HKD als zusätzliche Auffangmarke.Die neuen Kooperationen hätten der Geely-Aktie in den vergangenen Tagen beflügeln können. "Der Aktionär" bleibe für Geely weiter positiv gestimmt und erhöhe das Kursziel von 2,75 auf 3,75 Euro. Investierte Anlger sollten die Gewinne laufen lassen und den Stoppkurs auf 2,50 Euro nachziehen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2021)Börsenplätze Geely-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:3,295 EUR -5,51% (15.01.2021, 22:26)