Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,04 EUR -0,97% (23.04.2019, 16:07)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,05 EUR -1,44% (23.04.2019, 16:24)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (23.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Die Geely-Aktie habe den nachhaltigen Ausbruch über die 2-Euro-Marke geschafft. Zuletzt habe das Papier des chinesischen Konzerns eine starke Aufwärtsbewegung hingelegt, die 200-Tage-Linie und einen wichtigen Widerstand hinter sich gelassen. Nun habe die Geely-Aktie ein weiteres technisches Signal generiert, nach welchem es historisch um durchschnittlich 4,9% nach oben gegangen sei.Durch die hervorragende Kursentwicklung der Geely-Aktie habe der seit eineinhalb Jahren bestehende Abwärtstrend durchbrochen werden können. Zudem sei der Titel über den wichtigen Widerstand bei 16,25 HKD (Hongkong-Dollar) gestiegen. Noch dazu sei am Morgen in der Heimatwährung die 200-Tage-Linie von der 50-Tage-Linie von unten durchstoßen worden. Diese Golden Cross genannte technische Formation gelte unter Chartisten als starkes Kaufsignal. Das beweise auch die Vergangenheit: In fünf von neun Fällen sei es in den darauffolgenden 20 Tagen um durchschnittlich 14 Prozent nach oben gegangen.Nächstes Etappenziel sei die Marke von 21,25 HKD oder umgerechnet 2,40 Euro. Werde auch dieser Widerstand geknackt, seien die alten Höchststände in Reichweite. Langfristig gehöre Geely zu den spannendsten Autowerten auf dem internationale Kurszettel, so Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.04.2019)Börsenplätze Geely-Aktie: