Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (28.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter andauere, helle sich die Lage für den chinesischen Automobilhersteller Geely weiter auf. Zuletzt habe das Unternehmen weitere Kooperationen mit chinesischen Partnern verkünden können - und auch das Chartbild sende wieder positive Signale. "Der Aktionär" zeige, auf welche Marken es jetzt ankomme.Erst Linglong Tire, nun auch Huawei: Geely knüpfe derzeit strategische Partnerschaften wie am Fließband. Nachdem der Konzern bereits vorgestern einen umfassenden strategischen Kooperationsvertrag mit dem Reifenhersteller Linglong Tire unterzeichnet habe, habe Geely gestern, via eines Posts im Social-Media-Netzwerk Weibo, einen mit Huaweis Betriebssystem Harmony OS ausgestatteten SUV angeteasert.Angetrieben von den positiven Neuigkeiten habe die Geely-Aktie zuletzt deutlich zulegen können und mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie bei 12,05 Hongkong Dollar ein erstes potenzielles Kaufsignal generiert. Sollte es dem Papier gelingen auch die horizontalen Widerstände bei 12,56 und 13,38 Hongkong Dollar (1,44 und 1,54 Euro) hinter sich zu lassen, nehme der Kurs Anlauf auf die wichtige 200-Tage-Linie bei 13,68 Hongkong Dollar (1,58 Euro).Neueinsteiger sollten dennoch zuerst das Kaufsignal beim Durchbruch der 200-Tage-Linie abwarten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link