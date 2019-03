Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Geely-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,69 EUR 0,00% (29.03.2019, 09:00)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,71 EUR +1,18% (29.03.2019, 09:17)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (29.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Daimler bringe seinen Kleinwagen smart in ein Joint Venture mit Geely ein. Die nächste Generation solle in einer neuen Fabrik in China gebaut werden. Dann werde der kleine smart-Flitzer nur noch in einer elektrischen Version auf den Straßen zu sehen sein. Marktstart sei 2022."Das Joint-Venture ist eine gute Sache mit drei Gewinnern: Daimler, Geely, smart", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Der Elektro-smart habe gute Chancen, in China zu einer Erfolgsgeschichte zu werden. Zwar werde die Regierung im Reich der Mitte die Subventionen für Elektroautos kräftig zusammenstreichen, dennoch, der Markt für E-Autos und Hybride boome. Die Zahl der E-Autos in Chinas solle ich den nächsten Jahren von 1,27 Millionen E-Autos auf 7 Millionen steigen."smart hat damit seine letzte Chance, sich zu etablieren. Mit Geely steht smart der China-Markt weit offen. In diesem Jahr werden gut 2,3 Millionen NEV-Fahrzeuge in China verkauft werden. Für 2021, wenn dann smart in China anrollt, wird der Markt für New Energy Vehicles bei 3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr liegen. Damit hat smart die Chance, im weltgrößten Markt zu punkten", so Dudenhöffer.Li Shufu, der Chairman von Geely sei ein hervorragender Stratege. "Mit dem JV zeigt er, dass er die Kooperation mit Daimler sehr ernst nimmt und keiner der üblichen Equity-Investoren ist. Also nicht unsympathisch", so Dudenhöffer. Langfristig werde Geely von dem Deal weitaus mehr profitieren als Daimler. Der smart passe bei Geely sehr gut ins Portfolio. Die gesamte Produktpalette von Geely profitiere ohnehin vom Technologie-Transfer der Marken Volvo, Lotus oder The London Taxi. Diese würden allerdings in der Geely-Holding bilanziert. Die Käufer der Geely-Aktie würden "nur" das China-Geschäft erwerben.Li Shu Fu habe vor wenigen Wochen angekündigt, die Produktpalette zu elektrifizieren. 30 neue Stromer wolle Geely in den nächsten Jahren auf den Markt bringen. Das Angebot des chinesischen Autobauers solle zu 90% aus elektro- und Hybridautos bestehen. Auch die Aktie bleibe langfristig im Autosektor eine der spannendsten Storys.Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Papier sei drauf und dran, die wichtige 200-Tage-Linie zu knacken. Das Kursziel laute 2,40 Euro. (Analyse vom 29.03.2019)