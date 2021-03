Nach 134 Prozent Gewinn ist die Geely-Aktie derzeit keine AKTIONÄR-Empfehlung mehr, so der Experte Lars Friedrich. (Analyse vom 22.03.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (22.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Bei Geely werde es noch elektrischer: Der Autobauer plane einem Agenturbericht zufolge den Aufbau einer Luxus-Marke im E-Fahrzeug-Bereich - und würde damit zu einem direkten Rivalen von Elon Musks Tesla werden. Und es gebe noch weitere Nachrichten. Der Kurs der Geely-Aktie habe sich unterdessen etwas erholt.Geely wolle die E-Autos unter einer neuen Marke und mit neuer Vertriebsstrategie einführen. Das habe Reuters unter Berufung auf Insider berichtet. Zeekr solle die Marke für den Premium-Bereich demnach heißen. Für den Elektrofahrzeug-Bereich plane Geely die Gründung von Lingling Technologies.Geely wolle die Autos in Showrooms zu einem festen Preis verkaufen, um so den üblichen Vertrieb über Händler zu umgehen und zu Tesla aufzuschließen. Tesla habe mit seinem eigenen Ansatz auch in China erfolgreich Fuß gefasst.Darüber hinaus wolle Geely unter der neuen Marke auch Bekleidung und Accessoires anbieten und - nach dem Vorbild von Nio - einen Club für Besitzer der Autos gründen. Käufer sollten zudem womöglich eine Aktien-Beteiligung an Lingling erhalten.SK Holdings habe vergangenes Jahr eine Partnerschaft mit Plug Power für den asiatischen Raum angekündigt und 1,5 Mrd. Dollar in das Wasserstoff-Unternehmen investiert.Außerdem werde Geely Technology Group 4,6 Mrd. Dollar in eine Batteriefabrik in Ganzhou stecken.Die Geely-Aktie arbeite seit der zweiten Märzwoche an einer Bodenbildung. Inwiefern Anleger von der Elektro-Initiative profitieren würden, sei nicht ganz klar. Sollten Auto-Käufer bei Lingling eine Beteiligung erhalten, würde das praktisch wohl eine Verwässerung bedeuten - falls westliche Geely-Anleger überhaupt an Lingling beteiligt sein würden. Hintergrund: An der Börse werde die Geely Automobile Holdings gehandelt, der Auto- und Motorrad-Teil der Zhejiang Geely Holding Group. Anleger seien also womöglich mit einem Investment beispielsweise nicht an der Batteriefabrik, die zur Zhejiang-Tochter Geely Technology gehöre, beteiligt.