Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (22.11.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobil- und Motorradherstellers Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) unter die Lupe.Die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD habe in den letzten Tagen wieder deutlich zugelegt. BYD-Chef Wang Chuanfu erwarte in den kommenden Jahren einen deutlichen Wachstumssprung. Im Windschatten von BYD habe auch die Geely-Aktie weiter angezogen. Das Papier stehe kurz vor einem neuen Allzeithoch. Werde die 3,26-Euro-Marke übersprungen, sei der Weg nach Norden frei. Die Voraussetzungen für weiter steigende Kurse seien gegeben. Die Zulassungszahlen seien im Oktober deutlich gestiegen. Die Übernahme von Terrafugia verspricht Spannung, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2017)Börsenplätze Geely-Aktie:3,199 EUR -0,81% (22.11.2017, 12:30)