Börsenplätze Geely-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,61 EUR -3,33% (27.02.2018, 15:26)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,63 EUR -2,59% (27.02.2018, 15:42)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (27.02.2018/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktie hochspannend! Hier ist noch einiges zu erwarten - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie von Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi beziehe sich auf den Einstieg von Geely bei Daimler. In der Regel sehe es wie folgt aus: Die Aktie des Käufers verliere, und der, der aufgekauft werde, stärke die Aktie. In diesem Fall sei es exakt andersrum: Die Geely-Aktie sei gestern Morgen in Hongkong um 8% gestiegen, heute habe sie zwar ein bisschen nachgegeben, aber sie befinde sich nach wie vor im grünen Bereich.Der Börsenexperte halte Geely für eine hochspannende Aktie. Das Unternehmen wachse unheimlich schnell. Vor einigen Jahren habe Geely Volvo übernommen und jetzt steige man bei Daimler ein. Von Geely sei also noch einiges zu erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link