ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie: A0CACX

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie: GRU

GRU



Hong Kong Ticker-Symbol Geely-Aktie: 0175.HK

0175.HK



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (19.07.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktie: Strategie trägt Früchte - AktienanalyseBis vor kurzem war der chinesische Autobauer Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) hierzulande nur eingefleischten Branchenkennern bekannt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch das habe sich im Februar geändert. Damals sei bekannt geworden, dass Geely-Chef Li Shufu mit knapp 9,7 Prozent bei Daimler eingestiegen und damit zum größten Aktionär des Autokonzerns aufgestiegen sei. Ende des vergangenen Jahres habe sich Geely zudem mit 8,2 Prozent beim Lkw-Hersteller Volvo eingekauft. Zum Imperium des Konzerns zähle bereits seit 2010 der Pkw-Produzent Volvo Cars. Mit der globalen Expansion wappne sich Geely auch für einen sich verschärfenden Wettbewerb in China. Der Wegfall steuerlicher Kaufanreize für spritsparende Autos könnte sich Unternehmensangaben zufolge negativ auf das Absatzwachstum im Reich der Mitte auswirken.Die Strategie trage Früchte: Auf Basis vorläufiger Zahlen habe der Konzern seinen Nettogewinn im ersten Halbjahr 2018 um rund die Hälfte gesteigert. Ein Jahr zuvor habe Geely einen Profit von 4,34 Mrd. Chinesischen Yuan eingefahren. Das seien umgerechnet aktuell rund 560 Mio. Euro. Die Gewinnsteigerung sei hauptsächlich den gestiegenen Verkäufen zu verdanken, aber auch einem gestiegenen Anteil teurer Autos, habe der Konzern mitgeteilt. Im August wolle Geely detaillierte Zahlen vorlegen. An der Börse habe es die Aktie derzeit schwer: Trotz vergleichsweise niedriger Bewertung komme der Titel seit Monaten nicht vom Fleck. Allerdings habe die Aktie nach Vorlage der Zahlen zur Erholung angesetzt. Das mache den Titel für Discount-Zertifikate interessant. (Ausgabe 28/2018)Börsenplätze Geely-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:2,12 EUR -3,64% (19.07.2018, 10:24)