Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

(27.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Beijing - Geely-Aktienanalyse von Analyst Wei Feng von CICC:

Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Wei Feng vom Investmenthaus CICC seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd.

Die Geely Group habe an der Daimler AG eine Beteiligung von 9,69% erworben und sei damit zum größten Aktionär avanciert.

Die Analysten von CICC sehen durch den mutigen Deal eine Vielzahl von Möglichkeiten der weiteren Zusammenarbeit zwischen Geely und Daimler. Es könnte aber einige Zeit dauern bis eine Win-Win Strategie gefunden sei, da Daimler ein breites Portfolio und ein Standbein in China habe.

Da es im chinesischen Automarkt eine Konsolidierungswelle gebe, könnten die großen chinesischen Marken wie Geely und GWM mehr und mehr in Richtung von Kooperationen mit globalen Playern aktiv werden, so der Analyst Wei Feng. Es könnte Zeit brauchen bis das Daimler-Management Geely nicht nur als langfristig orientierten Investor, sondern auch als langfristigen strategischen Partner betrachte.