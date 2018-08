Kursziel

Geely-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 29,00 Outperform Credit Suisse Bin Wang 07.08.2018 30,00 Buy UOB Kay Hian Ken Lee 03.08.2018 20,00 Equal-weight Morgan Stanley Eddy Wang 27.07.2018 27,00 Neutral UBS Paul Gong 26.07.2018 27,32 Buy Goldman Sachs Yuqian Ding 12.07.2018 36,00 Buy Daiwa Capital Markets - 10.07.2018 36,00 Buy Merrill Lynch Ming-Hsun Lee 10.07.2018 45,60 Buy Citigroup Jeff Chung 10.07.2018 28,33 Add CGS-CIMB Michael Ting 10.07.2018 35,00 Buy HSBC - 14.06.2018 31,20 Buy China International Capital Wei Feng 08.06.2018

Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (21.08.2018/ac/a/a)







Wanchai (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Autoherstellers Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,60 oder 20,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Geely-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Geely Automobile Holdings Limited wird am 22. August über das zweite Quartal berichten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Geely-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Citigroup - in ihrer Aktienanalyse vom 10. Juli bewerten die Analysten den Titel unverändert mit "buy" und bestätigen das Kursziel von 45,60 HKD. Nach den Absatzzahlen für den Monat dürften die Schätzungen für das Gesamtvolumen im Gesamtjahr nach oben korrigiert werden. Geely Automobile Holdings Ltd. habe nach sechs Monaten bereits 51% des Jahresziels erreicht. Die Citigroup-Analysten würden davon ausgehen, dass Geely dank des widerstandsfähigen Absatzes und der konstanten Bruttomargen eine positive Gewinnmeldung herausgeben werde. Analyst Jeff Chung halte das Chance/Risiko-Verhältnis der Geely-Aktie für attraktiv.In ihrer Aktienanalyse vom 27. Juli sind die Analysten von Morgan Stanley jedoch davon ausgegangen, dass der Aktienkurs von Geely Automobile Holdings Ltd. in den nächsten 15 Tagen sinken wird (80%ige Wahrscheinlichkeit). Die Analysten stuften den Titel von "overweight" auf "equal-weight" zurück und reduzierten das Kursziel von 30,00 auf 20,00 HKD. Der sich intensivierende Wettbewerb im mittleren bis hochpreisigen Segment dürfte den Absatz und die Profitabilität bei Lynk & Co unter Druck setzen. Der Wegfall von staatlichen Anreizen in 2020 könnte die NAV-Initiativen von Geely unterminieren, so der Analyst Eddy Wang.Laut Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist Geely keine Aktie, die man unbedingt haben muss, aber es ist auch nicht falsch, sie zu haben. Geely sei bei Daimler beteiligt und habe Volvo gekauft. Man wolle im Bereich Elektroautos wirklich Gas geben. Der Börsenexperte sehe aber ein Problem: Je mehr Elektroautos (bis diese profitabel würden, müsse ein bisschen dauern) man verkaufe, desto geringer werde der Gewinn ausfallen. Deswegen wird der Gewinnanstieg bei Geely in den nächsten Quartalen weniger stark, so Alfred Maydorn in einer Aktienanalyse vom 12. Juli.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Geely-Aktie auf einen Blick: