Kursziel

Total-Aktie

(EUR) Rating

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 17,70 Buy DBS Vickers Securities Rachel Miu 17.04.2019 22,00 Buy Daiwa Capital Markets Kelvin Lau 15.04.2019 8,00 Underweight Morgan Stanley Jack Yeung 12.04.2019 22,60 Buy China International Capital Wei Feng 10.04.2019 21,10 Buy Citigroup Jeff Chung 09.04.2019 23,00 Buy Merrill Lynch Ming-Hsun Lee 09.04.2019 18,15 Buy Deutsche Bank Vincent Ha 26.03.2019 18,00 Overweight J.P. Morgan Nick Lai 25.03.2019 17,14 Add CGS-CIMB Michael Ting 22.03.2019 17,80 Buy UBS Paul Gong 21.03.2019



Börsenplätze Geely-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,938 EUR -5,46% (24.04.2019, 17:40)



Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,93 EUR -6,31% (24.04.2019, 16:43)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

16,88 HKD -5,38% (24.04.2019)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (25.04.2019/ac/a/a)







Sitz Hangzhou (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Autoherstellers Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 23,00 oder 8,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Geely-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Geely Automobile Holdings Limited hat am 21. März die Zahlen zum vierten Quartal 2018 veröffentlicht.Wie der Geely-Aktienanalyse von Daiwa Capital Markets vom 22. März zu entnehmen ist, sind die Geschäftsergebnisse für 2018 im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Geely Automobile Holdings Ltd. habe eine leichte Steigerung der Bruttomarge erreicht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Geely-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von BofA Merrill Lynch Research: In ihrer Aktienanalyse vom 9. April stufen die Analysten den Titel von "underperform" auf "buy" hoch und passen das Kursziel von 11,20 auf 23,00 HKD nach oben an. Die hohen Lagerbestände, die aggressiven Rabatte der Wettbewerber und eine enttäuschende Branchennachfrage hätten die Argumente für eine negative Haltung gegenüber Geely Automobile Holdings Ltd. geliefert.Nachdem aber Lagerbestände abgebaut worden seien und neue Modelle zum Umsatz beitragen würden, sollte sich aber schwächere Verkaufszahlen bei den älteren Modellen ausgleichen lassen, so die Analysten von BofA Merrill Lynch Research. Analyst Ming-Hsun Lee erhöhe die EPS-Projektionen für 2019 und 2020 um 3% sowie 12%. Eine Branchenkonsolidierung dürfte stattfinden. Geely könnte dadurch vermehrt Marktanteile gewinnen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum chinesischen Autosektor weisen die Analysten von J.P. Morgan Securities darauf hin, dass die Quartalszahlen von Geely Automobile Holdings Inc. angesichts der Eintrübung des Nachfrage- und Preisumfelds eine ziemliche Überraschung gewesen seien. Analyst Nick Lai passe das Kursziel für die Geely-Aktie von 13,00 auf 18,00 HKD nach oben an und stuft den Titel von "neutral" auf "overweight" hoch.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Geely-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Geely-Aktie auf einen Blick: