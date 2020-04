SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (06.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Org. Wachstum von 1,5%: Geberit weise für das 1Q20 einen Umsatz von CHF 798 Mio. aus (-3,9% J/J), was einem Wachstum in Lokalwährung von +1,5% entspreche. Letzteres verdanke sich primär den Regionen Europa (+2,7% J/J) und Amerika (+0,8%), während in Nahost/Afrika ein Minus von -15,3% und in Fernost/Pazifik gar eines von -21,6% verzeichnet worden sei. Bei den Produkten hätten Installationen und Spülsysteme ein Umsatzplus von +2,2% und Rohrleitungssysteme eines von +2,3% verzeichnen können, während der Umsatz bei den Badezimmersystemen leicht zurückgegangen sei (-0,2%).Pandemie immer stärker spürbar: In der zweiten Märzhälfte habe Geberit in einzelnen Märkten die ersten Negativeffekte durch die COVID-19-Pandemie zu spüren bekommen. So seien mehrere Baustellen, insbesondere in Italien, Frankreich, Österreich, GB und Spanien, vorübergehend stillgelegt worden, und auch die Ausstellungsräume seien in Europa derzeit fast alle geschlossen. Angesichts der volatilen und höchst ungewissen Lage sehe sich Geberit außerstande, eine Prognose für die verschiedenen Hochbaumärkte vorzulegen. Die Lieferkette des Unternehmens habe bisher aber keinen Schaden genommen.An der GJ-Konferenz vom 10. März habe Geberit erklärt, dass das Unternehmen wegen des Produktionsstopps in China und des Dusch-WCs Mera im 1Q20 negative Umsatzauswirkungen von weniger als CHF 10 Mio., aber keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft im GJ20 erwarte. Während Geberit für das 1Q20 ein immer noch solides org. Wachstum erzielt habe, sei Pomrehn der Ansicht, dass die Gewinnschätzungen nach unten korrigiert werden müssten, um ein schwierigeres 2Q20 und weitere negative Währungseinflüsse zu berücksichtigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Geberit-Aktie:381,60 EUR +1,65% (06.04.2020, 10:07)