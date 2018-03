SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

CHF 435,20 -1,11% (16.03.2018, 10:20)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (16.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Auch nach Veröffentlichung der etwas besser als erwartet ausgefallenen GJ17-Zahlen verändere sich die Analysten-Prognose für GJ 2018 nicht. Die Verbesserung der EBITDA-Marge in Q4/2017 (+128 BP) verdanke sich vor allem dem günstigen Produktmix, den Einsparungen aufgrund der Werkschließungen in Frankreich sowie tieferen Wartungskosten. Daher sei der Analyst nun noch zuversichtlicher, dass Geberit in den kommenden Quartalen weitere Margensteigerungen gelingen würden, nicht zuletzt auch dank der in H1/2017 weniger stark gestiegenen Rohstoffkosten.Geberit sehe sich in Q1/2018 einer hohen Vergleichsbasis gegenüber (OG von 6,7% in Q1/2017). Dennoch rechne der Analyst in dem Quartal mit weiteren vorgezogenen Käufen durch Großhändler in der Schweiz, die so die währungsbedingten Preiserhöhungen (ab 1. April) umgehen könnten. Da Geberit keine Integrationskosten mehr für Sanitec zu tragen habe, gehe er in GJ 2018 von einer zweistelligen Zunahme beim ausgewiesenen Gewinn und operativen Cashflow aus.Der Analyst belasse seine zugrunde liegenden Schätzungen unverändert, aber erhöhe die EPS-Prognose für GJ 2019 um 4,2% und berücksichtige dadurch die tieferen Amortisierungskosten für Sanitec ab nächstem Jahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie:Xetra-Aktienkurs Geberit-Aktie:372,50 EUR +0,68% (16.03.2018, 10:00)