Tradegate-Aktienkurs Geberit-Aktie:

363,00 EUR -0,58% (04.07.2018, 10:46)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

419,20 CHF -1,25% (04.07.2018, 11:06)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (04.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Pomrehn senke seine EPS-Prognose für die Jahre 2018-2020 um -2,2%, -2,4% bzw. -2,0%, als Antwort auf die Aufwertung des CHF gegenüber dem EUR und die weiter steigenden Rohstoffkosten. Betrachte man die aktuellen Wechselkurse, werde deutlich, dass sich der beträchtliche Rückenwind, von dem Geberit in H1 18 noch habe profitieren können, ab dem Q4 18 in einen leichten Gegenwind verwandeln werde.Die org. Wachstumsannahmen des Analysten würden angesichts der weiterhin positiven Aussichten für den deutschen Bausektor unverändert bleiben. Der Auftragsbestand der deutschen Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen-Installateure sei auf 12,9 Wochen angestiegen (+13% J/J), was für eine gute Prognosesicherheit sorge.Für den nächsten Kursimpuls dürften die H1 18-Ergebnisse am 14. August sorgen. Pomrehn rechne sowohl bei Umsatz wie Gewinn mit zweistelligen Zuwächsen, angetrieben durch das gesunde organische Wachstum und die noch immer deutlich positiven Währungseffekte.Der gestrige Entscheid des Europäischen Gerichtshofs, die gegen Sanitec 2010 ausgesprochene Busse aufrechtzuerhalten, habe auf Geberit keinen Einfluss, da hier alle Zahlungen bereits geleistet worden seien.Angesichts der intakten Gewinndynamik und des günstigen Risiko-Rendite-Profils wiederholt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "buy"-Rating für die Geberit-Aktie mit einem aktualisierten Kursziel von CHF 490 (zuvor: CHF 500). (Analyse vom 04.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie: