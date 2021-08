XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (24.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach langem Baustopp komme der Energieriese bei der Fertigstellung von Nord Stream 2 nun Woche für Woche weiter voran. Der Vorstand habe sich bereits mehrfach zuversichtlich gezeigt, dass noch in diesem Jahr Erdgas nach Deutschland durch die neuen Röhren geleitet werden könne. Womöglich könnten die Bauarbeiten sogar noch im August abgeschlossen werden.Die eher geringen Buchungen von Pipelinekapazitäten in der Ukraine hätten zuletzt schon darauf hingedeutet, dass man fest mit einer nahenden Inbetriebnahme rechne. Und nun habe sich auch das BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) zu Wort gemeldet und erkläre, dass Gazprom bisher keinen Antrag gestellt habe, die Baugenehmigungen in deutschen Gewässern - die Ende September auslaufen würden - darüber hinaus zu verlängern.Es laufe weiterhin rund für Gazprom, der Weltmarktführer im Erdgasgeschäft dürfte seine Marktmacht in Europa in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Da die Gazprom-Aktie mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,3 immer noch sehr günstig bewertet und das Chartbild bullish ist, können Mutige weiterhin zugreifen (Stopp: 5,20 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,87 EUR +0,81% (24.08.2021, 12:48