Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Beim russischen Konzern laufe es operativ rund - wie unschwer am Kursverlauf zu erkennen sei. Der stetig steigende Gaspreis verhelfe der Gazprom-Aktie zu neuen Hochs und lasse beim weltgrößten Erdgasproduzenten natürlich ordentlich die Kasse klingeln. Das Management habe nun beschlossen, sprichwörtlich, noch mehr Gas zu geben. So sollten die Gesamtinvestitionen für 2021 jetzt noch um satte 30% erhöht werden.Die Aussichten für Gazprom seien weiterhin rosig. Da die Aktie mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,5 zudem immer noch extrem günstig bewertet sei, könnten mutige Anleger weiterhin einsteigen. Der Stopp sollte bei 5,90 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,87 EUR -0,13% (17.09.2021, 11:19)XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,86 EUR -0,25% (17.09.2021, 11:01)