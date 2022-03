Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (08.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es zeichne sich immer klarer ab, dass Gazprom im Zuge des Krieges nachhaltig Kunden verlieren werde. So suche nun auch die EU verstärkt neue Wege, um möglichst schnell unabhängig von russischen Rohstoffen zu werden. "Wir müssen uns aus der Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland befreien", so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dafür lege die Kommission am Dienstag (15:30 Uhr) einen Plan vor, der den Ausbau von erneuerbaren Energien ankurbeln sowie dabei helfen solle, insbesondere von russischem Gas loszukommen.Rund 40% des in die EU importierten Gases komme über Pipelines aus Russland. Schon vor dem Krieg in der Ukraine seien die Gaspreise in der EU angestiegen, u.a. wegen einer hohen Nachfrage während der Erholung von der Corona-Krise. Es werde nun befürchtet, dass die Preise noch steiler ansteigen - oder, dass Gasimporte aus Russland ganz gestoppt werden könnten. Verschiedene Politiker und Organisationen hätten bereits ein Einfuhrverbot für russisches Gas sowie Öl und Kohle gefordert, um Moskau weiter unter Druck zu setzen.Der wirtschaftliche Schaden des schrecklichen Kriegs dürfte für Gazprom nachhaltig sein. Denn immer mehr Länder und Unternehmen schienen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien nun Nägel mit Köpfen zu machen. Die ADRs des weltgrößten Erdgasproduzenten seien indes weiterhin nicht handelbar, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2022)