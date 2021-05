XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (28.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es laufe derzeit weiterhin rund bei Gazprom - was sich derzeit auch relativ leicht am Kursverlauf der Aktie ablesen lasse. Die jüngsten Meldungen hätten sich nahezu allesamt positiv gelesen. So wolle etwa US-Präsident Joe Biden auf Sanktionen gegen Nord Stream 2 verzichten. Der Gasexport sei in den ersten fünf Monaten deutlich gestiegen. Und gestern sei die nächste gute Nachricht gefolgt.So habe der weltgrößte Erdgasproduzent seine Prognose für die Gasförderung angehoben. Demnach rechne der russische Rohstoffriese nun damit, dass im laufenden Jahr insgesamt 506,5 Milliarden Kubikmeter produziert würden. Bislang habe das Ziel noch bei 497 Milliarden Kubikmeter gelegen.Die 506,5 Milliarden Kubikmeter würden im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 11,7 Prozent bedeuten. Darüber hinaus wäre es der höchste Ausstoß des Unternehmens seit dem Jahre 2011.