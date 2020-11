Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff habe der Gazprom-Aktie in dieser Woche viel Aufwind verliehen. Das Kalkül der Anleger sei klar: Die Ölpreise dürften bei einer anziehenden Wirtschaft weiter steigen, das wirke sich auch auf die Gaspreise und die Gazprom-Öltochter Gazprom Neft positiv aus. Dennoch warte auf Gazprom weiter viel Arbeit.So kämpfe der russische Konzern nach wie vor um die Fertigstellung von Nord Stream 2. Auch unter dem neuen Präsidenten Joe Biden dürften die USA weiter wenig für die Pipeline übrig haben und diese verhindern wollen. Gleichzeitig spitze sich der Konflikt mit PGNiG aus Polen über die Preisgestaltung zu und die Förderdisziplin bei immer mehr OPEC-Ländern lasse nach, was die Ölpreise wieder drücken könnte.Gazprom kämpfe an vielen Fronten und müsse immer wieder mit Rückschlägen klarkommen. Zudem würden noch Monate vergehen, bis der Impfstoff wirklich auf breiter Front zum Einsatz kommen könne. Ob sich die Wirtschaft wirklich so schnell erholen könne wie erhofft, bleibe daher offen - der Anstieg der Ölpreise dürfe deshalb nicht als sicher angenommen werden.