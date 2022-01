Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (10.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es habe sich bereits abgezeichnet: Im vergangenen Jahr sei der Bedarf an Erdgas massiv gestiegen. Dies habe dem weltgrößten Produzenten dieses Rohstoffs eine anhaltend hohe Nachfrage beschert. Dementsprechend habe Gazprom seine Förderung ausgeweitet und dürfte daher 2021 so viel Gas produziert haben wie seit 13 Jahren nicht mehr.So habe Vorstandschef Alexei Miller erklärt: "Im Jahr 2021 haben wir 514,8 Milliarden Kubikmeter produziert - das beste Ergebnis der letzten 13 Jahre. Es entspricht einem Wachstum von 62,2 Milliarden Kubikmetern gegenüber 2020. Der Anstieg der Gazprom-Produktion machte einen Löwenanteil des weltweiten Anstiegs des Gasverbrauchs im Jahr 2021 aus."Die Gasexporte nach Deutschland seien um 10,5 Prozent geklettert, in die Türkei um 63 Prozent und nach Italien um 20,3 Prozent. Ebenfalls erfreulich für die Anteilseigner: Die Exporte nach China durch die neue Power-of-Siberia-Pipeline seien ebenfalls deutlich gestiegen - sogar über die eigentlich vertraglich vereinbarten Mengen.Die Lieferungen an Kunden in Russland und anderen ehemalige Sowjetrepubliken seien 2021 um 31,9 auf 257,8 Milliarden Kubikmeter geklettert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: