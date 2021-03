Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,975 EUR +0,10% (03.03.2021, 15:56)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die robuste Entwicklung der Ölpreise spiele Energieriesen wie Gazprom natürlich in die Karten. Da es beim weltgrößten Gasproduzenten nun auch noch positive Neuigkeiten zu den Gasexporten gegeben habe, sei die freundliche Kursentwicklung in dieser Woche keine Überraschung. Zumal zwei bullishe Analystenstudien hätten zusätzlich für Rückenwind gesorgt.So stufe Anna Butko von Aton LLC den Rohstofftitel weiterhin mit "outperform" ein. Den fairen Wert der ADRs beziffere sie auf 7,20 USD (umgerechnet 5,98 Euro). Noch optimistischer gestimmt sei Ronald Paul Smith von BCS. Er rate weiterhin zum Kauf der Gazprom-Aktie. Das Kursziel sehe er bei 10 USD (8,33 Euro) - satte 64% über dem aktuellen Kursniveau.Auch "Der Aktionär" sehe für die günstig bewertete Gazprom-Aktie weiterhin noch viel Luft nach oben. Wegen der politischen Risiken bleibe das Papier aber nach wie vor nur für mutige Anleger geeignet. Diese sollten den Stoppkurs bei 3,60 Euro belassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,97 EUR 0,00% (03.03.2021, 16:11)