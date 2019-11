Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (14.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein weiterer Etappensieg für Gazprom sowie Partner von Nord Stream 2 wie etwa BASF. So habe der Bundestag nun den Weg für die umstrittene zweite Ostseepipeline freigemacht. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD sowie der FDP sei die Umsetzung einer EU-Gasrichtlinie in nationales Recht beschlossen worden.Damit solle Rechts- und Planungssicherheit für Nord Stream 2 geschaffen werden. Bei einer nun angenommenen Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf gehe es um die Ergänzung zu einer Fristenregelung, bis wann Ausnahmen von bestimmten Vorschriften der Richtlinie möglich seien. Es heiße nun, dabei sei "allen Umständen" des Einzelfalls Rechnung zu tragen.Die im April verabschiedete Änderung der EU-Gasrichtlinie sehe vor, dass künftig EU-Energieregeln auch für Pipelines gelten würden, die aus Drittstaaten in die Europäische Union führen würden. Demnach dürften die Produktion von Erdgas und der Betrieb der Leitung nicht in einer Hand liegen - anders als bisher bei Nord Stream 2 vorgesehen.EU-Staaten und auch die USA würden monieren, dass die Leitung von Russland nach Deutschland durch die Ostsee die energiepolitische Abhängigkeit Europas von Russland verstärke und den Interessen osteuropäischer Staaten der Europäischen Union und Partnerländern wie der Ukraine schade. Die Gasleitung solle jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Deutschland transportieren.Die extrem günstig bewertete Aktie bleibt für mutige Anleger nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 5,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 14.11.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link