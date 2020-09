Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,907 EUR -3,53% (21.09.2020, 14:10)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (21.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Mit der Aktie von Gazprom gehe es in einem sehr schwachen Marktumfeld erneut deutlich bergab. Die leise Hoffnung auf einen baldigen Ausbruch aus dem seit Juni intakten Abwärtstrend habe sich damit wieder zerschlagen. Immerhin habe es Unterstützung für Nord Stream 2 gegeben.So habe sich nun auch Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erneut klar für eine Fertigstellung von Nord Stream 2 ausgesprochen. Er habe betont: "Das Argument, dass Deutschland abhängig würde, ist nicht zutreffend." Er halte Sanktionen für das Pipeline-Projekt für unangemessen und setze sich für eine Fertigstellung ein. Bereits zuvor habe beispielsweise auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier klar betont, dass man dieses für die Erdgasversorgung Deutschlands wichtige Projekt vollenden sollte.Aus charttechnischer Sicht bleibt die Gazprom-Aktie angesichts des nach wie vor intakten Abwärtstrends alles andere als ein Kauf, so Thorsten Küfner. Mutige Anleger mit einem langen Anlagehorizont könnten dennoch allmählich das enorm niedrige Bewertungsniveau (2021er KGV von 5; KBV von 0,3) des Weltmarktführers zum Einstieg nutzen. Eine derartige Spekulation sollte aber unbedingt mit einem Stoppkurs abgesichert werden. "Der Aktionär" empfiehlt hierfür die Marke von 3,20 Euro. (Analyse vom 21.09.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,907 EUR -2,81% (21.09.2020, 14:24)