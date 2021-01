Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,75 EUR +0,11% (26.01.2021, 09:41)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,705 EUR +0,53% (26.01.2021, 09:27)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (26.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Weiterhin Unterstützung für Gazprom aus Deutschland: Die Bundesregierung halte trotz der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny an Nord Stream 2 fest. "Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Fall Nawalny und Nord Stream 2 besteht nicht", habe Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin gesagt. Die Haltung der Bundesregierung zu dem Projekt habe sich nicht verändert.Die USA wollen Nord Stream 2 mit der Begründung verhindern, Europa begebe sich dadurch in zu große Abhängigkeit von Russland bei der Energieversorgung, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Auch einige EU-Länder würden die Pipeline ablehnen. Die Bundesregierung sehe sie in erster Linie als Wirtschaftsprojekt und habe eine Einmischung bisher stets abgelehnt.Auch SPD-Fraktionsvize Achim Post habe davor gewarnt, die Debatten um Russlands Vorgehen gegen Alexej Nawalny sowie um die Pipeline Nord Stream 2 miteinander zu vermischen. Dies halte er für vollkommen falsch, habe Post am Montag der "Deutschen Presse-Agentur" gesagt: "Warum man mit Sanktionen genau an dem Punkt ansetzen sollte, an dem es einem selbst am meisten schadet, ist mir schleierhaft. Natürlich brauchen wir die Gasenergie als Brückentechnologie und brauchen Nord Stream 2 als Alternative zum schmutzigen Fracking-Gas aus den USA."Gazprom bleibe politisch unverändert ein ganz heißes Eisen. Allerdings können mutige Investoren mit einem langen Atem bei der mit einem KBV von 0,3 und einem KGV von 6 sehr günstig bewerteten Aktie weiterhin dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 3,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: