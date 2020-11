Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Kritiker der fast fertigen Pipeline Nord Stream 2 würden gerne auf die Möglichkeit verweisen, dass Deutschland nicht auf russisches Erdgas angewiesen sei, sondern sich auch per LNG-Tanker beliefern lassen könnte. Doch der Ausbau der Infrastruktur für den Import von Flüssiggas stocke gewaltig. Nun stehe offenbar auch ein länger geplantes Projekt vor dem Aus.So stelle der Versorger Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01) die LNG-Anlage, die in Wilhelmshafen errichtet werden sollte, in der bisherigen Form zur Disposition. Das Unternehmen habe den Schritt damit begründet, dass derzeit einfach kaum konkretes Interesse von Partnern bestehe, sich jetzt schon Einfuhrkapazitäten zu reservieren. Nun prüfe Uniper, ob das Terminal deutlich kleiner als ursprünglich geplant gebaut werden könne. Eine Möglichkeit wäre auch, den Standort als Importhafen für Wasserstoff zu nutzen.Das LNG-Geschäft in Deutschland komme nur schwer in Gang. Der Import von Flüssiggas - vor allem gefracktes aus den USA - scheine für die meisten Unternehmen derzeit ökonomisch und ökologisch einfach keine gute Alternative zu Erdgas aus der Pipeline. Dies werde man in der Vorstandsetage von Gazprom mit Wohlwollen aufnehmen.