XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,30 EUR +2,11% (22.06.2021, 16:17)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (22.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei ein bemerkenswerter Lauf: Die Gaspreise in Europa seien nun auf den höchsten Stand seit 2008 geklettert. Der Hauptgrund seien weiterhin die Bemühungen zahlreicher Staaten in Europa, ihre im historischen Vergleich relativ leeren Gasspeicher (aktuell knapp 25 Prozent unter dem Normalniveau zu dieser Jahreszeit) wieder aufzufüllen.Ein weiterer Preistreiber sei die stetig steigende LNG-Nachfrage aus Asien sowie diverse Instandhaltungsmaßnahmen bei norwegischen Gasfeldern. Dadurch werde aktuell - wieder einmal - deutlich, wie abhängig der Kontinent von Importen aus Russland sei. Und diese Abhängigkeit dürfte in den nächsten Jahren weiter steigen. Schließlich sinke über die kommenden Jahre hinweg vermutlich der Ausstoß der Gasfelder Norwegens und Großbritanniens. Der Aufbau einer LNG-Infrastruktur allein werde dies nicht kompensieren können. Dies freue natürlich den Weltmarktführer Gazprom, der demnächst auch noch mithilfe von Nord Stream 2 weiterhin glänzende Geschäfte mit Deutschland, Frankreich & Co machen könne.Die Marktstellung von Gazprom in Europa sei beeindruckend. Und der Gasabsatz dürfte weiter steigen. Denn durch die neuen Pipelines und die Bestrebungen vieler Länder, auf den im Vergleich zu Kohle und Öl etwas "saubereren" Energieträger Erdgas zu setzen, dürften die Umsätze künftig stetig zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,30 EUR +1,37% (22.06.2021, 16:31)