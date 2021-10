Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

9,205 EUR -0,59% (06.10.2021, 13:25)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

9,22 EUR +0,38% (06.10.2021, 13:10)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (06.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Erdgasproduzenten PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Streit um die geänderte europäische Gasrichtlinie könne die Nord Stream 2 AG nach einem Gutachten des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) wieder hoffen. Die Klage der Ostsee-Pipeline-Betreiber gegen die geänderte EU-Gasrichtlinie sei laut dem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten zuvor zu Unrecht abgewiesen worden. Das Unternehmen sei nach Ansicht des Generalanwalts Michal Bobek durchaus klagebefugt. Inhaltlich habe er keine Stellung zur Klage genommen.Die Nord Stream 2 AG habe vor dem Gericht der Europäischen Union geklagt, weil es neue Regeln für Gasleitungen für nichtig habe erklären lassen wollen. Diese seien nach Baustart der kürzlich fertiggestellten Gaspipeline von Russland nach Deutschland in Kraft getreten und würden etwa Vorgaben zur Entflechtung von Gasvertrieb und Pipeline-Betrieb enthalten. Das EU-Gericht habe die Klage abgewiesen. Aus damaliger Sicht der Richter müsste Nord Stream 2 vor deutschen Gerichten klagen, da die Umsetzung in nationales Recht entscheidend sei. Den Beschluss habe das Unternehmen vor dem EuGH angefochten.Das EuGH-Gutachten widerspreche nun der Auffassung des EU-Gerichts. Die geänderte Richtlinie betreffe die Nord Stream 2 AG unmittelbar, weil sie nur einen gewissen Spielraum zur Umsetzung auf nationaler Ebene gebe. Die Gasfernleitung sei auch individuell betroffen. Wegen des Zeitpunkts des Erlasses könne Nord Stream 2 im Gegensatz zu anderen Projekten keine Abweichung oder Ausnahme von den Regeln in Anspruch nehmen.Der Generalanwalt empfehle, den Beschluss der niedrigeren Instanz aufzuheben und die Klage zur inhaltlichen Prüfung an das EU-Gericht zurückzuweisen. Die Richter am EuGH seien nicht an die Gutachten gebunden, würden ihnen aber häufig folgen. Das Urteil des EuGH werde zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.Die Aktie von Gazprom habe am heutigen Mittwoch erneut ein neues Mehrjahreshoch erklommen. Bis auf 9,47 Euro sei es nach oben gegangen, bevor erste Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Die Aktie sei immer noch sehr günstig bewertet. Allerdings müsse man natürlich darauf hinweisen, dass bei den jüngsten Fahnenstangen, welche Gaspreise und Gazprom-Kurs mittlerweile ausgebildet hätten, eine schärfere Korrekturbewegung fast überfällig erscheine.Wer bereits investiert ist, kann dabeibleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. Der Stoppkurs sei zuletzt auf 6,50 Euro nachgezogen worden. (Analyse vom 06.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link