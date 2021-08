XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der beeindruckende Lauf der Gazprom-Aktie setze sich fort. So sei dem Titel im heutigen Handel der Sprung auf ein neues Jahreshoch geglückt. Zudem habe es erneut gute Nachrichten gegeben.So habe der Erdgasproduzent gemeldet, dass der Gasabsatz zwischen 1. Januar und 15. August um 18,1 Prozent auf 316,5 Milliarden Kubikmeter habe zulegen können. Hauptgrund hierfür sei weiterhin vor allem der starke Nachfrageanstieg zu Jahresbeginn gewesen. 2020 seien die Temperaturen in den Wintermonaten in zahlreichen wichtigen Gazprom-Märkten historisch hoch gewesen, danach hätten die Corona-Lockdowns für eine ebenfalls eher maue Entwicklung des Gasabsatzes gesorgt.Die Exporte in die Türkei seien dank TurkStream nahezu verdreifacht worden, die Lieferungen nach Serbien seien mehr als verdoppelt worden. Im wichtigen deutschen Markt habe der halbstaatliche Konzern einen Zuwachs von 41,5 Prozent verzeichnet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,935 EUR +2,06% (17.08.2021, 16:06)