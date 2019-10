Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,356 EUR +0,25% (18.10.2019, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,35 EUR +0,06% (18.10.2019, 16:03)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (18.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Energiegigant habe wieder seine neuesten Daten zu den Exportzahlen vorgelegt. Diese hätten wie erwartet leicht unter dem Vorjahresniveau gelegen. Dennoch dürfte sich das Gazprom-Ergebnis 2019 wieder absolut sehen lassen.Denn gehe es nach den aktuellen Prognosen der Analysten, die sich regelmäßig mit Gazprom befassen würden, so dürfte der Nettogewinn in diesem Jahr bei 21,1 Milliarden Dollar liegen. Dies liege zwar knapp zwei Milliarden Dollar unter dem Vorjahresniveau, sei angesichts des vergleichsweise milden Winters zu Jahresbeginn sowie des schwächeren Preisniveaus aber eine starke Leistung.Es dürfte spannend werden, was der Vorstand des Energieriesen Ende November bezüglich der Dividendenpolitik beschließe. Denn diese solle künftig transparenter sein. Interessant sei vor allem, ab wann Gazprom der Kreml-Forderung nachkomme und eine Ausschüttungsquote von 50 Prozent des Nettogewinns erreiche.Im operativen Geschäft von Gazprom laufe es weiterhin rund. Dank der neuen Pipelines stünden die Chancen gut, dass Gazprom seinen Gewinn langfristig deutlich steigern könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: