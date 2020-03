Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,914 EUR -2,88% (23.03.2020, 15:26)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (23.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In Tagen wie diesen seien Öl- und Gasaktien stark angeschlagen. Gazprom befinde sich in einem explosiven Spannungsfeld: Zum einen mache dem weltgrößten Erdgasproduzent die im Zuge der Coronavirus-Krise niedrige Nachfrage zu schaffen. Zum anderen würden die gefallen Öl- und Gaspreise die Margen des russischen Konzerns drücken.Der Dividenden-Liebling habe sich von seinem Januar-Hoch fast halbiert. Charttechnisch werde die Gazprom-Aktie aktuell in einer Unterstützungszone zwischen 3,80 und 4 Euro aufgefangen. In der Vergangenheit habe diese Zone schon des öfteren halten können - zudem sei eine Bodenbildung in diesem Bereich nach den starken Einbußen denkbar. Die nächste Unterstützungszone liege im Bereich von 3,60 bis 3,80 Euro.Fundamental habe sich in den vergangenen Tagen bei Gazprom nicht viel verändert. Die positiven mittel- bis langfristigen Aussichten seien intakt. Kurzfristig könnte die Aktie bei noch niedrigeren Öl- und Gaspreisen aber weiter in einen Abwärtsstrudel geraten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,94 EUR -3,55% (23.03.2020, 15:13)