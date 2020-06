Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: , WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gazprom steuere auf einen weiteren Konflikt mit einem Geschäftspartner zu: So wolle der russische Energieriese ungeachtet der Entscheidung eines Schiedsgerichts an höheren Gaspreisen für den polnischen Gaskonzern PGNiG festhalten. Es gebe laut Gazprom hierfür genügend Gründe. Über die Streitfragen würden beide Konzerne nun bereits seit drei Jahren verhandeln.Der polnische Konzern habe zuvor mitgeteilt, dass Gazprom 1,5 Mrd. USD als Kompensation für überhöhte Gaspreise zurückzahlen wolle. Angaben zu der Rückzahlung habe der russische Energieriese zunächst jedoch nicht gemacht. PGNiG zufolge hätten beide Seiten einen Vertragszusatz unterzeichnet, der u.a. die Details zur Rückzahlung der Summe bis zum 1. Juli vorsehe. Gazprom habe bekräftigt, gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts der Stockholmer Handelskammer Berufung einzulegen. Ende März habe Polen das Gerichtsverfahren gegen Gazprom gewonnen. Demnach müsse der russische Monopolist die Preise für Polen rückwirkend ab November 2014 senken.Der polnische Gaskonzern habe das Schiedsgericht angerufen, weil der Preis für die Energielieferungen deutlich über Gazproms Tarifen für andere europäische Länder gelegen habe. In dem nun unterzeichneten Vertragszusatz werde der Gaspreis für künftige Lieferungen nach den Vorgaben des Schiedsgerichts geregelt, so PGNiG.Die Gazprom-Aktie werde immer auch ein Politikum bleiben. Dementsprechend bleibe die Dividendenperle nur für mutige Anleger mit einem langen Atem geeignet. Diese könnten weiterhin dabeibleiben. Das Investment sollte mit einem Stoppkurs bei 4,20 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: