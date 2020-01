Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (24.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Titel sei in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Neben einer negativen Analystenstudie von HSBC würden den Aktienkurs nun auch die Schätzungen zum Gasexport belasten.Demnach könnten die milden Temperaturen in Westeuropa für einen deutlich niedrigeren Gasabsatz sorgen. Wie die Nachrichtenagentur Interfax bekannt gegeben habe, würden einige Experten für das Q1 bereits einen kräftigen Rückgang um fast ein Viertel auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Kubikmeter erwarten. Dies wäre dann der schwächste Absatz seit fünf Jahren.Trotz dieser wenig berauschenden Schätzungen und des jüngsten Kursrückfalls sollten Gazprom-Aktionäre weiterhin Ruhe bewahren. Noch sei längst nicht sicher, dass die Temperaturen in Westeuropa über das gesamte Quartal hinweg derart mild bleiben würden. Zudem werde für 2020 ohnehin mit einem niedrigeren Gewinn gerechnet. Und selbst im Falle eines Rückgangs um 25 Prozent wäre die Gazprom-Aktie mit einem KGV von 5 immer noch sehr günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,924 EUR +0,52% (24.01.2020, 17:30)