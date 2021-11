Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,91 EUR +4,35% (29.11.2021, 12:45)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,935 EUR +4,96% (29.11.2021, 12:33)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (29.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Ringen um die Gas-Pipeline Nord Stream 2 gehe weiter. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hoffe, dass die neue Bundesregierung einen Kurswechsel im Streit um die Gas-Pipeline Nord Stream 2 vollziehe. "Ich würde erwarten, dass die neue deutsche Regierung alles tut, um zu verhindern, dass Nord Stream 2 ein Instrument im Arsenal von Präsident Putin wird", habe er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Die Pipeline könne genutzt werden, um die Ukraine und Moldau zu erpressen. "Es ist auch ein Instrument zur Manipulation von Energiepreisen", habe der polnische Regierungschef betont.Der 1.230 Kilometer lange Doppelstrang von Russland durch die Ostsee nach Deutschland sei zwar fertiggestellt, es fließe bislang aber noch kein Erdgas durch die Pipeline. In der vergangenen Woche habe die Bundesnetzagentur ein nötiges Zertifizierungsverfahren vorerst ausgesetzt.In ihrem Koalitionsvertrag würden SPD, Grüne und FDP nicht direkt auf Nord Stream 2 eingehen. Es finde sich dort aber der Satz: "Für energiepolitische Projekte auch in Deutschland gilt das europäische Energierecht." Das könne nach Angaben von Verhandlern als Hinweis darauf verstanden werden, dass nach europäischem Recht der Betreiber der Pipeline vom Gasproduzenten getrennt werden muss. Der Betreiber Nord Stream 2 AG sei eine Tochterfirma des russischen Gaskonzerns Gazprom.Die Gazprom-Aktie könne zum Wochenstart derweil nach der Korrektur zuletzt wieder zulegen. Das Papier gewinne auf der Handelsplattform Tradegate knapp vier Prozent auf 7,88 Euro.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. Ein Stopp bei 6,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 29.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link