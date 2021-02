Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,835 EUR +2,55% (04.02.2021, 10:58)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie von Gazprom könne im frühen Handel deutlich zulegen. Der Grund hierfür dürfte ein sehr bullischer Analystenkommentar von der Sberbank sein.Nachdem sich erst gestern die HSBC sehr optimistisch geäußert habe und ein Kursziel von 7,20 Dollar für die Gazprom-ADRs für fair halte, blicke die Sberbank sogar noch weitaus zuversichtlicher in die Zukunft. So habe Analyst Andrey Gromadin das zuvor seit Sommer 2020 bei 7,60 Dollar gelegene Kursziel nun auf satte 8,80 Dollar angehoben. Dies liege mehr als 50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Das Anlagevotum laute dementsprechend weiterhin "buy".Auch DER AKTIONÄR sieht für die mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,3 sehr günstig bewertete Aktie von Gazprom weiterhin reichlich Luft nach oben. Allerdings: Wegen der politischen Risiken bleibe die Dividendenperle ausnahmslos für mutige Anleger geeignet. Der Stoppkurs für die Gazprom-Aktie sollte nach wie vor bei 3,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,84 EUR +2,33% (04.02.2021, 11:12)