Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,902 EUR -1,20% (05.12.2019, 12:02)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.12.2019/ac/a/a)



Bei Gazproms Pipelineprojekten sei meist nur von der politisch umstrittenen Nord Stream 2 die Rede. Strategisch deutlich bedeutender dürfte langfristig allerdings die Pipeline nach China werden.So müssten sich Anleger klarmachen, dass die China-Pipeline zunächst keinen allzu großen Einfluss auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung des russischen Konzerns haben dürfte. So sollten laut dem Vertrag im kommenden Jahr zunächst 5 Mrd. Kubikmeter Erdgas nach China geliefert werden. 2021 sollten es 10 Mrd. Kubikmeter werden, 2022 dann 15 Mrd. Kubikmeter. Zum Vergleich: Nach Europa liefere Gazprom derzeit jährlich rund 200 Mrd. Kubikmeter.Ab 2025 würden Lieferungen im Volumen von 38 Mrd. Kubikmeter pro Jahr angepeilt. Zudem würden die Gespräche darüber laufen, wie die riesige Pipeline noch erweitert beziehungsweise vernetzt werden könnte. Auch eine zweite Röhre von Russland nach China sei nicht vom Tisch. Mit "Power of Siberia" sei Gazprom jedenfalls ein wichtiger erster Schritt gelungen, um einen der attraktivsten und wachstumsstärksten Gasmärkte erschließen zu können.