Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (31.08.2020/ac/a/a)



Die zweite Ostsee-Pipeline bleibe weiterhin ein Politikum. Die USA - natürlich auch aus Eigeninteresse, da man in Europa sein eigenes Fracking-Gas absetzen wolle - würden mit aller Macht versuchen, die Fertigstellung zu verhindern. Und nun könnte sich durch den Fall Nawalny auch das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland verschlechtern. Darauf angesprochen, ob sich dadurch die Haltung der Bundesregierung zu Nord Stream 2 ändern würde, habe Bundeskanzlerin Angela Merkel betont: "Ich glaube, dass wir das davon entkoppelt sehen sollten. Unsere Meinung ist es, dass die Nord Stream 2 fertiggestellt werden sollte und es ist ein Projekt, was von Wirtschaftsakteuren in Russland und aus Europa betrieben wird. Das heißt, es hat zwar politische Implikationen, deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass es weiter im Transitvertrag zur Gaslieferung zwischen Russland einen Transitweg über die Ukraine gibt und werden es auch weiter tun."Ob und wann Nord Stream 2 fertiggestellt werden könne, stehe immer noch in den Sternen. Wichtiger für den weiteren Kursverlauf bleibe jedoch weiterhin die Entwicklung der Erdgasnachfrage und der Gaspreise. Da es von dieser Seite bisher allerdings noch nicht ausreichend positive Impulse gegeben habe, um den aktuellen Abwärtstrend der Gazprom-Aktie zu stoppen, dränge sich ein Einstieg trotz der sehr günstigen Bewertung nicht auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2020)