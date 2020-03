ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (31.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der staatliche polnische Gaskonzern PGNiG habe nach eigenen Angaben ein Verfahren vor dem Schiedsgericht der Stockholmer Handelskammer gegen Gazprom gewonnen. Der Entscheidung des Schiedsgerichts zufolge müsse der russische Monopolist die Preise rückwirkend ab November 2014 senken, habe das Unternehmen am Montag in Warschau mitgeteilt. Nach Schätzungen von PGNiG müsse der russische Energieriese dem polnischen Gaskonzern einen Betrag von 1,5 Mrd. USD (1,36 Mrd. Euro) zurückerstatten. Gazprom habe der russischen Staatsagentur Tass zufolge bestätigt, dass es eine Entscheidung gegeben habe, habe sich allerdings nicht zum Inhalt geäußert.Die Niederlage vor Gericht sei für Gazprom natürlich ärgerlich, aber auch kein Beinbruch. Wesentlich stärker dürfte den Konzern hingegen der Verfall der Öl- und Gaspreise belasten. Da hier das Angebot womöglich noch längere Zeit die Nachfrage übersteigen werde, dränge sich ein Kauf der Schnäppchen-Aktie aktuell nicht auf. Wer die Gazprom-Aktie bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 3,30 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,02 EUR +0,47% (31.03.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,079 EUR +1,47% (31.03.2020, 08:57)