Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,462 EUR +1,04% (15.12.2020, 15:29)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,453 EUR +0,75% (15.12.2020, 15:16)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie von Gazprom präsentiere sich weiterhin in einer sehr starken Verfassung. Dem russischen Energieriesen helfe dabei, dass die Ölpreise nach anfänglichen Verlusten auch im heutigen Handel wieder leicht zulegen könnten.Die Erholung des Ölmarktes von der Corona-Pandemie werde nach Einschätzung der Internationale Energieagentur (IEA) aber wohl langsamer als bisher prognostiziert verlaufen. "Die Nachfrage wird eindeutig längere Zeit niedriger sein als erwartet", so die IEA. Die Agentur habe daher ihre Prognose für die Rohölnachfrage reduziert."Der Markt bleibt fragil", schreibe die IEA. Schließlich seien zuletzt in Europa erneut viele wirtschaftliche Beschränkungen beschlossen worden, die die Nachfrage nach Rohöl dämpfen würden. Schon am Vortag habe das Ölkartell OPEC seine Nachfrageprognose für das erste Quartal 2021 gesenkt. Trotzdem würden die Förderländer ihre Produktion im kommenden Jahr Schritt für Schritt anheben wollen.In den vergangenen Wochen hätten die Ölpreise kräftig zugelegt, da Forschungserfolge im Impfstoffbereich die Hoffnung auf eine absehbare Eindämmung der Corona-Pandemie genährt hätten. Gedämpft worden sei dieser Optimismus zuletzt durch neue Beschränkungen in zahlreichen großen Volkswirtschaften, darunter Deutschland.Wer hingegen Mut und einen langen Atem hat, kann bei der günstig bewerteten Aktie nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte auf 3,40 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 15.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link