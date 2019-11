Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange Zeit sei darüber spekuliert worden, wie sich Gazprom angesichts der bevorstehenden Fertigstellung von Nord Stream 2 die zukünftige Geschäftsbeziehung mit dem ukrainischen Energieversorger Naftogaz vorstelle. Nun habe der russische Rohstoffriese sein Angebot vorgelegt, das vor Selbstvertrauen nur so strotze.Demnach sehe Gazprom als Voraussetzung für eine weitere Zusammenarbeit zunächst einmal die Rücknahme der laufenden Klagen vor. Naftogaz habe Gazprom auf bis zu zwölf Milliarden Dollar verklagt.Darüber hinaus biete Gazprom Naftogaz überraschenderweise lediglich einen Vertrag mit einer Laufzeit von nur einem Jahr an. Die Ukrainer hätten auf eine weitaus längere Vertragslaufzeit gehofft, da man sehr stark von den russischen Transitgebühren abhängig sei. Durch die baldige Fertigstellung von Nord Stream 2 fürchte man nun, dass diese wichtige Einnahmequelle versiegen werde.Da die EU als Vermittler wohl auch in die Verhandlungen eingebunden werde, sei gut vorstellbar, dass Gazprom den Forderungen von Naftogaz etwas stärker entgegenkomme. Gut möglich, dass man sich letztlich auf eine längere Vertragslaufzeit einigen werde. Für die Aktionäre von Gazprom wäre es aber natürlich sicherlich erfreulich, sollte es Gazprom tatsächlich gelingen, die noch offenen Klagen von Naftogaz durch einen neuen Deal abzuwenden.Wer allerdings über Mut und einen langen Atem verfügt, kann bei der mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 extrem günstig bewerteten Aktie nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 5,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: